ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الرياض - (د ب أ)

أطلق ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر.

وتهدف الإستراتيجية لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، عن ولي العهد السعودي قوله: "تستمر المملكة في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الإستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدا عالميا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق".