لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لدير البلح ومدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج

09:01 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024

قصف للاحتلال أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وفا.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء غارات الاحتلال على دير البلح، ومدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واندلعت النيران على نحو 15 خيمة نتيجة قصف الاحتلال لمدرسة أبو هميسة في مخيم البريج.

وانتشلت الطواقم الطبية، 9 شهداء جراء قصف الاحتلال أمس الثلاثاء، مواطنين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في حي تل الهوا والصبرة بمدينة غزة، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها اتجاه المناطق الشمالية لقطاع غزة.

فيما واصل الاحتلال قصفه على بيت لاهيا، خاصة في محيط مدرسة أبو تمام ومشفى كمال عدوان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,502 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,454 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

قصف الاحتلال قطاع غزة فلسطين الاحتلال الاسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان