ضربات أمريكية على مواقع إيرانية في البوكمال قرب الحدود السورية العراقية

وكالات

استهدفت ضربات جوية وقذائف صاروخية شنتها القوات الأمريكية، الأربعاء، تجمعات للميليشيات الموالية لإيران في البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

ودوت انفجارات عنيفة في البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، ناجمة عن ضربات جوية وقذائف صاروخية أمريكية استهدفت مواقع تعود للمليشيات الموالية لإيران في مناطق الجلاء والغبرة والسيال وحسرات والحزام الأخضر ضمن منطقة البوكمال، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن، وفقا لسكاي نيوز.

وفي وقت سابق، قتل 6 عناصر من اللواء 104 التابع لقوات الحرس الجمهوري السوري نتيجة غارات نفذتها طائرات حربية أمريكية على موقع لهم في محيط مطار دير الزور العسكري، تزامنا مع هجوم شنه مجلس دير الزور العسكري للسيطرة على القرى السبع في شرق الفرات.

وشنت طائرات حربية أمريكية غارات مكثفة على القرى السبع تزامنا مع محاولة مجلس منبج العسكري السيطرة عليها.