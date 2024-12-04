هل أجرت كوريا الجنوبية ترتيبات عسكرية تحسبًا للجارة الشمالية بعد رفض الأحكام العرفية؟

وكالات

أمر رئيس أركان كوريا الجنوبية كيم ميونج سو، بالحفاظ على وضع الاستعداد الحازم ضد تهديدات محتملة من جارتها الشمالية بعد رفض البرلمان إعلان الرئيس يون سيوك يول للأحكام العرفية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

جاءت تصريحات الأدميرال كيم، خلال اجتماع طارئ للقادة الرئيسيين بعد أن رفع يون الأحكام العرفية بعد تصويت الجمعية الوطنية بالإجماع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء لمطالبة الرئيس بإلغائها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة، إن كيم أمر القوات بحماية سلامة الشعب بأولوية قصوى والحفاظ على وضع الاستعداد الحازم، حتى لا تصدر كوريا الشمالية أحكاما خاطئة.

كما أصدر تعليماته للقوات بالتحرك تحت إشراف هيئة الأركان باستثناء الوحدات المكلفة بمراقبة "التهديدات" الكورية الشمالية، وهو ما ينظر إليه على أنه جهود لإعادة الأمور إلى طبيعتها وتهدئة القلق العام.

وأفادت تقارير أن كيم أجرى محادثات هاتفية مع قائد القوات الأمريكية في كوريا وقائد قيادة الأمم المتحدة وقيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية، الجنرال بول لاكاميرا، أكد خلالها أن جيش بلاده "يحافظ على وضع الاستعداد الكامل ضد الاستفزازات الكورية الشمالية المحتملة".

من جهتها، أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أنها ستركز جهودها على الإدارة المستقرة للوضع مع كوريا الشمالية.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الأربعاء: "سنركز على إدارة مستقرة للوضع مع كوريا الشمالية مع الالتزام بسياستها القائمة على المبادئ تجاه بيونج يانج، في أعقاب إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا".

في سياق متصل بالأحداث في كوريا الجنوبية أجل رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والوزراء المرافقون له الزيارة التي كانت مقررة، ولم يتم تحديد موعد لاحق لها.

كان من المقرر أن يجري كريسترسون محادثات قمة مع الرئيس يون خلال زيارته الرسمية للبلاد، كما تم تقليص أو إلغاء الزيارات الخارجية لكبار مسؤولي وزارة الخارجية.

في الأثناء، ألغى رئيس وزراء اليابان السابق يوشيهيدي سوجا زيارته إلى كوريا الجنوبية بسبب الأحكام العرفية التي أعلن عنها في وقت سابق في كوريا الجنوبية وكان من المقرر أن تتم الزيارة في منتصف ديسمبر الجاري.