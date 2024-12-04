أسوة بنجل بايدن.. ترامب يطالب بإسقاط قضيته المعروفة باسم "الأموال الصامتة"

وكالات

طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، من محكمة في نيويورك، إسقاط قضية دفع أموال لممثلة إباحية المعروفة باسم "الأموال الصامتة"، مستشهدا بقرار الرئيس الحالي جو بايدن بالعفو عن نجله، بحسب روسيا اليوم.

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز"، كما جاء في الالتماس المقدم من محامي ترامب، فإن "قرار منح هانتر بايدن عفوا لمدة 10 سنوات ينطبق على أي جرائم، سواء كان متهما بها أم لا، واعتبر الرئيس بايدن أن نجله كان كذلك وتعرض لمحاكمة انتقائية وغير عادلة وعومل بطريقة مختلفة.

ويعتبر دفاع ترامب، أن حجة بايدن بأن السياسة تدخلت في المحاكمة الجنائية ضد هانتر تنطبق على قضيته أيضا.

ويصر المحامون على أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن "شارك بالضبط في نوع المسرح السياسي الذي أدانه الرئيس بايدن".

ووقع بايدن في وقت سابق على عفو عن نجله هانتر، قائلا: إن الدافع وراء القرار هو اعتقاده بأن المحاكمة غير عادلة، ومع ذلك، فقد صرح سابقا أنه لن يعفو عن ابنه.

ووصف ترامب قرار العفو بأنه إساءة وانتهاك للعدالة.

هانتر بايدن هو أول نجل لرئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية، وهو متهم بتهمتين تتعلقان بـ "التهرب المتعمد من الضرائب" في ولاية كاليفورنيا.

ويقول المسؤولون إنه فشل في دفع أكثر من 100 ألف دولار كضرائب في عامي 2017 و2018، لكنه أنفق الأموال على المرافقين والمخدرات، حسبما قال ممثلو الادعاء في لائحة الاتهام.

كما اتُهم بايدن جونيور بشكل منفصل في ولاية ديلاوير بحيازة سلاح في عام 2018، مع علمه أنه كان يتعاطى المخدرات، وهذا بدوره ينتهك القانون أيضا ويعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات.