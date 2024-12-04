القيادة المركزية الأمريكية تُعلن تدمير أنظمة أسلحة تهدد قواتها في سوريا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، أن القيادة المركزية الأمريكية نجحت الثلاثاء في التعامل مع وتدمير العديد من أنظمة الأسلحة التي شكلت تهديدًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف في سوريا.

وأكد السكرتير الصحفي للبنتاجون اللواء بات رايدر لوسائل الإعلام، أن الأسلحة المدمرة– التي تضمنت 3 قاذفات صواريخ متعددة مثبتة على شاحنات ودبابة T-64 وقذائف هاون متعددة– شكلت تهديدًا واضحًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف في محيط موقع دعم المهمة الفرات بشرق سوريا.

وقال رايدر: وقعت الضربة للدفاع عن النفس بعد أن أطلقت قاذفات الصواريخ المتعددة المتنقلة صواريخ سقطت في محيط موقع دعم المهمة الفرات، وأطلقت قذائف هاون باتجاه القوات الأمريكية.

وأضاف أنه في حين لا تزال وزارة الدفاع تقيم من كان يدير الأسلحة، فإن الميليشيات المدعومة من إيران تعمل في المنطقة والتي هاجمت قاعدة الفرات في الماضي.

كانت حادثة الثلاثاء هي الثانية في أقل من أسبوع التي تستخدم فيها قوات القيادة المركزية لتحييد تهديد معاد في المنطقة.

ففي 29 نوفمبر استخدمت القيادة المركزية طائرات مقاتلة من طراز A-10 للتعامل بنجاح مع هدف معاد فرض تهديدًا على القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة الفرات.

وقال رايدر: لقد أدت هذه الإجراءات للدفاع عن النفس أيضًا إلى القضاء على التهديدات التي تعرض لها أفرادنا في قاعدة الفرات.

وعندما سُئل عما إذا كان أي من اشتباكات الأسبوع الماضي يشير إلى تعاون القيادة المركزية مع قوات سوريا الديمقراطية كجزء من الحرب الأهلية الكبرى الدائرة في جميع أنحاء المنطقة.

أوضح رايدر مرارًا وتكرارًا أن القوات الأمريكية في المنطقة تركز في المقام الأول على حماية أفرادها والشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة داعش.

وقال رايدر: من الواضح أن هذه الإجراءات الدفاعية الذاتية نجحت في القضاء على التهديدات الوشيكة للأفراد الأمريكيين ولم تكن مرتبطة بأي أنشطة أوسع نطاقًا في شمال غرب سوريا من قبل مجموعات أخرى.

وأضاف: إن تركيزنا ينصب على حماية قواتنا والحفاظ أيضًا على جهودنا لإجراء عمليات ضد داعش بالشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية.