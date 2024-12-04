القوات الروسية تسيطر على قرابة 60 بلدة في مقاطعة خاركوف

وكالات

أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية في خاركوف فيتالي جانشيف، أن ما يقرب من 60 بلدة تخضع لسيطرة الجيش الروسي في مقاطعة خاركوف، وفقا لروسيا اليوم.

قال جانشيف: "هناك أكثر من 50 بلدة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، ونحن نقترب بالفعل من 60 بلدة، كل يوم تقوم قواتنا بتطهير بلدة واحدة على الأقل من النازيين الأوكرانيين وتجد السكان هناك".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن وحدات تجمع قوات "فوستوك" الشرق الروسية، حررت بلدة نوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وكبدت قوات كييف خسائر بلغت نحو 155 عسكريا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنت وحدات من تجمع فوستوك مواقعها، وتمكنت من تحرير بلدة نوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه".

وأضاف التقرير: أن "القوات الروسية استهدفت أفرادا ومعدات للواء الميكانيكي 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولوائي الدفاع المحلي 127 و241، في محيط بلدات رازليف وكومار وأوكتيابر بجمهورية دونيتسك الشعبية، فضلا عن صد هجمتين مضادتين للعدو".

وأشارت إلى أن خسائر العدو بلغت نحو 155 عسكريا ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة و5 سيارات عسكرية ومدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.