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رغم الأوضاع الأمنية.. السوريون يحتفلون بالعام 2025- فيديو

11:52 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

السوريون يحتفلون بالعام 2025

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وكالات

احتشد آلاف السوريين في العاصمة دمشق مساء اليوم الثلاثاء؛ للاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد 2025.

وأظهرت لقطات مصوّرة تجمع الآلاف في ساحة واسعة تحيطها أضواء وأشجار "الكريسماس" وسط عروض ضوئية.

فيما أظهرت مشاهد أخرى مئات المواطنين السوريين وقد اصطفوا في الشوارع للاحتفال سويا بالعام الجديد، الذي يأتي بعد نحو 3 أسابيع من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

السوريون يحتفلون بالعام 2025 السوريين في العاصمة دمشق قدوم العام الميلادي الجديد سوريا
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