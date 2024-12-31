رغم الأوضاع الأمنية.. السوريون يحتفلون بالعام 2025- فيديو
وكالات
احتشد آلاف السوريين في العاصمة دمشق مساء اليوم الثلاثاء؛ للاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد 2025.
وأظهرت لقطات مصوّرة تجمع الآلاف في ساحة واسعة تحيطها أضواء وأشجار "الكريسماس" وسط عروض ضوئية.
عاجل 🔴— خبر عاجل (@AJELNEWS24) December 31, 2024
لأول مرة بعد سقوط بشار الأسد ..
العاصمة السورية #دمشق تحتفل بدخول العام الميلادي الجديد 2025.
-pic.twitter.com/O0yniWbI3I
فيما أظهرت مشاهد أخرى مئات المواطنين السوريين وقد اصطفوا في الشوارع للاحتفال سويا بالعام الجديد، الذي يأتي بعد نحو 3 أسابيع من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
مع شروق أول أيام السنة الجديدة،نبدأ عاماً مختلفاً مليئاً بالأمل والحرية. وطن تحرر من الظلم يبدأ رحلته نحو العدالة والديمقراطية. نستذكر تضحيات الشهداء، ونعمل لبناء مستقبل يليق بسوريا الحرة.كل عام وسوريا بخير، وكل عام وأنتم بخير وأحرار. #سوريا #2025newyear #عيد_معنا #أحمد_الشرع pic.twitter.com/LiJB4yBc03— Osama Alshamy (@OsamaAlshamy166) December 31, 2024
فيديو قد يعجبك: