رغم الأوضاع الأمنية.. السوريون يحتفلون بالعام 2025- فيديو

وكالات

احتشد آلاف السوريين في العاصمة دمشق مساء اليوم الثلاثاء؛ للاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد 2025.

وأظهرت لقطات مصوّرة تجمع الآلاف في ساحة واسعة تحيطها أضواء وأشجار "الكريسماس" وسط عروض ضوئية.

عاجل 🔴



لأول مرة بعد سقوط بشار الأسد ..



العاصمة السورية #دمشق تحتفل بدخول العام الميلادي الجديد 2025.



-pic.twitter.com/O0yniWbI3I — خبر عاجل (@AJELNEWS24) December 31, 2024

فيما أظهرت مشاهد أخرى مئات المواطنين السوريين وقد اصطفوا في الشوارع للاحتفال سويا بالعام الجديد، الذي يأتي بعد نحو 3 أسابيع من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.