البث العبرية: حماس تطلب هدنة أسبوع لإعداد قائمة الأسرى الأحياء التي تطلبها إسرائيل

وكالات

قالت‏ هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس تطلب هدنة لأسبوع لتتمكن من إعداد قائمة الأسرى الإسرائيليين الأحياء التي تطلبها إسرائيل.

‏وأشارت البث العبرية، إلى أن حماس تقترح بأن تقوم بتسليم القائمة المطلوبة في اليوم الرابع من هدنة الأسبوع.

وقبل نحو أسبوع، قال موقع "والا" العبري نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يمكن التوصل لصفقة دون الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء.

وأشار الموقع العبري، إلى أن نتنياهو قال في اجتماع إن إسرائيل لا تنجح بالحصول من حماس على أسماء الأسرى، موضحا أنه قال في اجتماع إنه غير مستعد لإبرام صفقة دون أن يعرف من سيعود من غزة.

وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، الخميس الماضي، أن فرص التوصل لاتفاق في غزة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضئيلة.

ونقل موقع "ولا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة رغم إحراز بعض التقدم في مفاوضات العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع، أن المفاوضات لم تنهار لكنها عالقة.