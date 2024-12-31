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إجلاء مرضى ومصابين من غزة لتلقي العلاج في الإمارات

10:07 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

إجلاء مرضى ومصابين من غزة لتلقي العلاج في الإمارات

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غزة - (أ ب)

جرى إجلاء عشرات المرضى والمصابين لتلقي العلاج خارج قطاع غزة الذي مزقته الحرب، والذي تقول الأمم المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات وفي محيطها دفعت النظام الصحي إلى حافة الانهيار.

وغادر 45 مريضا مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وسافروا عبر معبر كرم أبو سالم إلى إسرائيل، وفقا لمسؤولين فلسطينيين في قطاع الصحة، وسيتلقون العلاج في الإمارات.

ومن بين المرضى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات يدعى عبد الله أبو يوسف، يعاني من فشل كلوي، وكان برفقته شقيقته بعد أن رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلب والدته بمرافقته، وتقول إسرائيل إنها تفحص المرافقين لأسباب أمنية.

وقالت والدته عبير أبو يوسف:"الطفل مريض، ويتطلب إجراء غسيل كلوي ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن آلاف الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى العلاج خارج القطاع، ومنذ أن سيطرت إسرائيل على معبر رفح الجنوبي في مايو، أصبحت تتحكم في جميع نقاط الدخول والخروج.

وألحق الهجوم الإسرائيلي، الذي بدأ بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، دمارا شديدا بالنظام الصحي في غزة وأجبر معظم مستشفياتها على الإغلاق، بينما تعمل المستشفيات المتبقية بشكل جزئي فقط.

قطاع غزة إجلاء مرضى ومصابين الإمارات
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