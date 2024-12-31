بالألعاب النارية والمسيّرات.. دول آسيوية تستقبل 2025 واحتفالات إماراتية مبكّرة- فيديو وصور

كتب- محمود الطوخي

يستقبل العالم العام الميلادي الجديد 2025، اليوم الثلاثاء، ونتيجة لفروق التوقيت العالمي فقد بدأ التقويم الميلادي للعام الجديد في عدّة دول حول العالم، باحتفالات كرنفالية معهودة في تلك الدول، فيما تنتظر بقيّة الدول نهاية العام الجاري خلال ساعات.

نيوزيلندا

وكانت نيوزيلندا أول دولة تستقبل العام 2025، إذ بدأت الاحتفالات قبل ما يقرب من 7 ساعات، لتكون أول دولة تودّع العام 2024.

وشهد الجمهور في المدن النيوزيلندية الكبرى مثل أوكلاند وويلينجتون، عروضا للألعاب النارية بالساحات الرئيسية احتفالا باستقبال العام الميلادي الجديد.

أستراليا

وفي تلك الأثناء كانت ساعتان فقط تفصلان أستراليا عن استقبال عام 2025، إذ احتشد ما يقرب من مليون شخص للاستمتاع بمشاهد الاحتفالات والألعاب النارية في ميناء العاصمة سيدني.

وقد شملت العروض حفلا غنائيا للمطرب البريطاني روبي ويليامز، استقر المسؤولون على تخصيص تلك الاحتفالات لتكريم السكان الأصليين من خلال عروض ثقافية تتناول تاريخهم وتراثهم الثقافي.

أول مدينة في العالم تدخل عام 2025 .. سيدني الأسترالية تتزين بالألعاب النارية احتفالاً برأس السنة pic.twitter.com/TJqhJcMA5Y — الغد برس alghad press (@alghdpress) December 31, 2024

وتشير تقارير إعلامية، إلى أن الاحتفالات شهدت إطلاق ما يربو على 9 أطنان من الألعاب النارية.

اليابان (عام الأفعى)

بالتزامن مع ذلك، يستعد اليابانيون للاحتفال بعام الأفعى الذي يبدأ في الأول من يناير، حيث شهدت الأقاليم اليابانية إغلاقا جزئيا استعدادا لاستقبال أكبر الأعياد التقليدية.

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في هذه اللحظة اليابان تدخل السنة الميلادية

الجديدة 2025 🇯🇵 🎉 pic.twitter.com/cY0LINQPXH — ANIME SHOT (@ASCom0) December 31, 2024

واعتاد اليابانيون على ممارسة عدّة تقاليد في الاحتفال باستقبال "عام الأفعى"، إذ يحرصون على ضرب حصير "التاتامي" بالعصي، كما تعرض المحال التجارية تماثيل صغيرة الحجم للثعابين ومنتجات مختلفة تمتلك كل منها طابعا رمزيا.

ويُعرّف اليابانيون بداية العام بـ"عام الأفعى"، إذ يعتبر اليابانيون وعدّة دول آسيوية تخلص الثعابين من جلودها رمزا للبداية الجديدة.

الصين

استقبل الصينيون العام الجديد 2025، باحتفالات شملت عروضا تقديمية بطائرات مسيّرة اصطفت لتشكّل تنينا يجوب السماء فوق الجمهور بين حلقة أخرى من الطائرات المسيّرة التي تُسقط ألعابا نارية.

🇨🇳

عـــــــــــــــــاجل

🔴 دخل العام الجديد 2025 رسمياً في الصين.



كل عام وانتم بخير أصدقائنا.



بداية عام جديد، منا لكم كل الحب♥️ ونتمنى ان تبادلونا ذلك🎂 pic.twitter.com/r55FhIdTPA — الصين بالعربية (@mog_china) December 31, 2024

وقد حضر الرئيس الصيني شي جين بينج وعدد من المسؤولين، عرضا للاحتفال بالعام الجديد بالمركز الوطني للفنون المسرحية، تضمن عروضا من أوبرا بكين وأوبرا كونتشيو التراثية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي.

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🔴 حضر شي جين بينغ حفل رأس السنة الجديدة في بكين



رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ، ورئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي ، ورئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وانغ هو نينغ ،… pic.twitter.com/4JkeXJnnLG — الصين بالعربية (@mog_china) December 31, 2024

تايوان

شهد الجمهور في تايوان خلال استقبال العام الجديد، إطلاق الألعاب النارية من برج "تايبيه 101" في العاصمة تايبيه.

احتفالات عارمة.. تايوان تستقبل عام 2025 بإطلاق الألعاب النارية من برج تايبيه 101#اخبار_المشهد #تايوان #راس_السنة pic.twitter.com/ijkuaetZTH — Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia) December 31, 2024

وانطلقت الألعاب النارية من كافة جوانب البرج الذي يُعد أحد أبرز المعالم وأعلى ناطحات السحاب في العالم بحي شينيي، في حضور آلاف المواطنين المتواجدين بالساحة المواجهة.

الإمارات تحتفل مبكرًا

انطلقت احتفالات فرعية مبكرة في مدينة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام الألعاب النارية.

#فيديو | احتفال خاص بالعام الميلادي الجديد 2025، يسبق الاحتفال الرئيسي في الإمارة، وسط حضور كبير مقابل أبراج جلفار في #رأس_الخيمة#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/x1ydWPqzKy — صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 31, 2024

ومن المقرر أن ينطلق الاحتفال الرئيسي في المدينة الإماراتية، من أبراج جلفار حيث احتشدت أعداد غفيرة من الجمهور لمشاهدة الاحتفالات.