مسؤول إسرائيلي: ندخل الآن بشكل كامل في حرب مع الحوثيين

وكالات

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال يدخل الآن بشكل كامل في حرب مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأشار المصدر الأمني الإسرائيلي، إلى أن هناك خطة بخطوات تصعيدية ضد الجماعة اليمنية الموالية لإيران، مؤكدا على أن هناك نية مؤكدة من جانب إسرائيل وشركائها الدوليين لمواجهة الحوثيين بشكل كامل.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) أن سفنها الحربية وطائراتها هاجمت عددا من المواقع، بما في ذلك مركز قيادة ومنشآت تستخدم لإنتاج وتخزين الأسلحة تابعة للحوثيين في اليمن.

وكانت المباني تحتوي على صواريخ وطائرات مسيرة تستخدم في هجمات الحوثيين ضد البحرية الأمريكية والسفن التجارية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

كما تم تدمير منشأة رادار وعددا من صواريخ كروز التابعة للحوثيين في الهجمات التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء، وفقا لما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت القيادة في بيان على منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "الهجمات جزء من جهود سينتكوم لتقليص قدرة الحوثيين المدعومين من إيران على تهديد شركائنا الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة".

وكانت قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة الحوثي قد ذكرت في وقت سابق أن الطيران الأمريكي البريطاني شن، اليوم الثلاثاء، 12 غارة جوية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت "العدوان شن 10 غارات على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة وغارتين على مجمع العرضي (وزارة الدفاع) بمديرية الصافية وسط صنعاء".