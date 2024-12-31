سوريا.. 6 مصابين بانفجار دراجة نارية مُفخّخة بمدينة تل رفعت شمالي حلب

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بانفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة تل رفعت شمالي مدينة حلب السورية، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مراسلها.

‌‏وذكرت تقارير إعلامية سورية، أن أن الانفجار في تل رفعت بحلب أسفر عن وقوع 6 مصابين.

وكان الدفاع المدني السوري، قال إن انفجارا مجهول السبب في أحد الأسواق المحلية بمدينة تل رفعت شمالي حلب.

‏وأوضحت وسائل إعلام سورية، أن الانفجار في سوق تل رفعت شمالي حلب ناتج عن انفجار مركبة مفخخة.