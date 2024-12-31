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سوريا.. 6 مصابين بانفجار دراجة نارية مُفخّخة بمدينة تل رفعت شمالي حلب

07:38 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سوريا.. 6 مصابين بانفجار دراجة نارية مُفخّخة بمدين

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بانفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة تل رفعت شمالي مدينة حلب السورية، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مراسلها.

‌‏وذكرت تقارير إعلامية سورية، أن أن الانفجار في تل رفعت بحلب أسفر عن وقوع 6 مصابين.

وكان الدفاع المدني السوري، قال إن انفجارا مجهول السبب في أحد الأسواق المحلية بمدينة تل رفعت شمالي حلب.

‏وأوضحت وسائل إعلام سورية، أن الانفجار في سوق تل رفعت شمالي حلب ناتج عن انفجار مركبة مفخخة.

انفجار دراجة نارية سوريا مدينة حلب سوق تل رفعت إصابة 6 أشخاص
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