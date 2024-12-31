واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران بعد تدخلات أجنبية في الانتخابات الأمريكية

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران على خلفية تدخلات أجنبية في انتخابات 2024.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، بيانًا ترفض فيه الاتهامات المتعلقة بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووصفتها بأنها "افتراءات خبيثة".

وأوضحت السفارة، عبر وكالة الإعلام الروسية، أن "كل التلميحات حول مكائد روسية هي مجرد افتراءات تم اختلاقها لخدمة الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة".

وكانت روسيا قد واجهت اتهامات بتورطها في التأثير على العملية الانتخابية، وجاءت الاتهامات عقب انتشار فيديو لمهاجر يُقال إنه صوت أكثر من مرة في الانتخابات.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بعض التهديدات المتعلقة بالقنابل، التي أُرسلت إلى ولايات مختلفة، جاءت من نطاقات بريد إلكتروني روسية، لكنها تُعتبر غير موثوقة.

في حين لم يُعلن مكتب التحقيقات عن أسماء الولايات المتضررة، صرح وزير خارجية جورجيا، براد رافنسبرجر، بداية نوفمبر الماضي، بأن ولايته تلقت تهديدات بالقنابل يُعتقد أنها مصدرها روسيا، ما أدى إلى إغلاق مركزين للاقتراع في مقاطعة فولتون بشكل مؤقت.