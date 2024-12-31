إذاعة الاحتلال: انقلاب مروحية "بلاك هوك" على جانبها بسبب الرياح الشديدة

وكالات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انقلاب مروحية "بلاك هوك" على جانبها بسبب الرياح الشديدة.

وفي سياق منفصل، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت مطار بن جوريون ومحطة كهرباء في إسرائيل، وحاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان متلفز اليوم، إن العملية الأولى استهدفت مطار "بن جوريون" بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، مشيرا إلى أن "العمليتين على يافا/ تل أبيب تزامنتا مع عملية مشتركة أخرى استهدف حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان".

ولفت المتحدث إلى أن العملية المشتركة "نفذت بعدد كبير من المسيرات والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على اليمن"، مؤكدا أن "العملية في البحر حققت أهدافها بنجاح وتم إفشال الهجوم الجوي الأمريكي الذي كان يُحَضَّرُ له على بلدِنا".

ونوه إلى أن "هذه العمليات تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد لغزة"، مؤكدا أن "العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وتصاعدت العمليات العسكرية بين إسرائيل والحوثيين، منذ نحو أسبوع، بعد هجمات متكررة شنتها الجماعة على تل أبيب مخلفة خسائر مادية وجرحى.

وينفذ الحوثيون منذ نحو عام عمليات عسكرية بالصواريخ والمسيرات تستهدف إسرائيل.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الاسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو السفن التابعة لهم، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، "مساندة للشعب الفلسطيني في غزة".