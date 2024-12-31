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إعلام عبري: الجيش بدأ العمل على إغلاق مستشفى كمال عدوان لمنع استخدامه بأي شكل

06:31 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ العمل على إغلاق مستشفى كمال عدوان بشمال غزة لمنع استخدامه بأي شكل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الأول الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عدم السماح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، مشيرة إلى امتلاكه إمكانيات متطورة لمراقبة المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.

وكان جيش الاحتلال اقتحم مستشفى كمال عدوان، يوم الجمعة، قبل أن يضرم النار فيه ويخرجه تماما عن الخدمة، واحتجز أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم مديره حسام أبو صفية و180 من الكوادر الطبية و75 جريحا ومريضا ومرافقيهم، واقتادهم إلى جهة مجهولة".

جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مستشفى كمال عدوان المستشفى الإندونيسي قطاع غزة إسرائيل
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