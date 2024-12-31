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عسكريون إسرائيليون: تمديد وجودنا في لبنان بعد وقف إطلاق النار قرار سياسي

06:12 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

وقف إطلاق النار

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن تمديد الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان بعد وقف إطلاق النار قرار سياسي، مؤكدا أن جيش الاحتلال مستعد لكل الاحتمالات.

وأشارت المصادر العسكرية، إلى أن جيش الاحتلال يواصل مراقبة الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال وسطاء أمريكيين، لافتين إلى أن الجيش اللبناني سيواجه تحديات كبيرة في تلبية متطلبات نشر القوات في الوقت المحدد.

ونقلت الصحيفة العبرية عن ضابط كبير، قوله إن الحفاظ على مواقع استراتيجية بالأراضي اللبنانية أمر بالغ الأهمية للدفاع عن الحدود.

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