وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات

الكويت- (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي، مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": إن الاتصال ناقش أيضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.