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وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات

05:24 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا

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الكويت- (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي، مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": إن الاتصال ناقش أيضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا المحتوى من

Asha
عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وزارة الخارجية الكويتية
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