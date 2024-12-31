مجهولون يستهدفون نُزُلا للاجئين في غرب ألمانيا بألعاب نارية

شفالمتال (ألمانيا)- (د ب أ)

اقتحم شخص مجهول نُزُلا للاجئين في بلدة شفالمتال بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا بهدف إشعال مفرقعات نارية داخله.

وذكرت الشرطة أن سيارة قديمة تقل 4 أو 5 أشخاص توقفت عند النُزُل في الليل، وأفادت أقوال الشهود بأن أحد المشتبه بهم نزل من السيارة، ودخل إلى المطبخ عبر باب مفتوح وألقى مفرقعًا ناريًا داخل غسالة، مما أدى إلى تدميرها.

بعد ذلك، عاد المشتبه به إلى السيارة، وأثناء مغادرة المجموعة، تم إلقاء صاروخين ناريين باتجاه النُزُل، ولم يصب أحد بأذى، ويُعتقد أن أعمال الأشخاص الذين كانوا موجودين في السيارة تتراوح بين 15 و18 عامًا.

ويحقق قسم أمن الدولة في الواقعة، حيث لا تزال الدوافع غير معروفة، ويعيش في النُزُل نحو 100 شخص من جنسيات مختلفة.