بقيادة الإعلاميين المنشقين.. سوريا تعلن إعادة هيكلة الإعلام

القاهرة- مصراوي:

قال وزير الإعلام السوري الجديد محمد العمر، إن الإعلام في المرحلة المقبلة سيشهد تغييرات جذرية.

وأشار وزير الإعلام السوري، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإعلاميين الذين انشقوا عن النظام في بداية الثورة سيلعبون دورًا محوريًا في قيادة المؤسسات الإعلامية الجديدة.

وأكد العمر قائلًا: "لا نريد أن نستمر بالإعلام الأمني الذي اعتمد عليه النظام البائد، ورثنا مؤسسات إعلامية مبنية على الطائفية، وهذا الإرث يجب أن يتغير ليعكس تطلعات الشعب السوري وأهداف الثورة."

ولفت إلى ضرورة وجود عملية إعلامية ضد الثورات المضادة، فإن الإعلام سيكون أداة أساسية في بناء سوريا الجديدة وتحقيق العدالة والمساواة.

وجاءت تصريحات العمر في إطار خطط إعادة هيكلة الإعلام السوري، مع التأكيد على التخلص من إرث النظام السابق.