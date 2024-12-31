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بعد أقل من يومين على جراحته.. لماذا غادر نتنياهو المستشفى متجاهلًا نصائح أطبائه؟

04:26 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى، اليوم الثلاثاء، بعد أقل من يومين من إجرائه عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، وذلك لحضور تصويت حاسم على الميزانية في الكنيست.

ويحضر جلسة الكنيست رغم اعتراضات أطبائه، بسبب ما وصفه أحد المسؤولين البارزين في الائتلاف بـ"معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير غير المسؤولة للميزانية".

وجاء قرار نتنياهو على خلفية عدم ضمان أغلبية تصوت لصالح القانون، وإعلان بن غفير أنه لن يصوت له بسبب خلافات داخلية وعدم تلبية مطالب مادية لوزارته.

يشار إلى أن عدم تمرير القانون يهدد استقرار الائتلاف الحاكم، الذي يعاني بالأساس انقسامات داخلية.

وكان المستشفى أعلن في وقت سابق أن نتنياهو البالغ 75 عاما يتعافى بشكل جيد، بعد الجراحة التي أجراها الأحد.

وطلب الأطباء أن يبقى رئيس الوزراء في المستشفى ليلة الثلاثاء أيضا، إذ قال المستشفى الأحد إنه سيقضي عدة أيام تحت المراقبة.

وفيما سبق كشف طبيب نتنياهو، تفاصيل حالته الصحية، بعدما خضع لجراحة استئصال البروستاتا.

وقال رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى "هداسا" في القدس عوفر غوفريت، أمس الإثنين: إن العملية "سارت كما هو مخطط لها"، مؤكدًا أنه "لا يوجد اشتباه في إصابته بالسرطان".

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عملية جراحية لاستئصال البروستاتا
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