الحوثيون: العدوان الأمريكي على اليمن انتهاك سافر

وكالات

قال الناطق باسم أنصار الله (الحوثيين): إن العدوان الأمريكي على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة ومساندة فجة لإسرائيل.

وأضاف الناطق باسم الحوثيين، اليوم الثلاثاء، أن اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان وثابت في إسناد غزة.

وتابع قائلًا، "من ينشد أمن واستقرار المنطقة عليه أن يلجم إسرائيل بوقف عدوانها على غزة".

وشن شن الطيران الأمريكي البريطاني، اليوم الثلاثاء، 12 غارة جوية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة الحوثي، أن "العدوان شن 10 غارات على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة وغارتين على مجمع العرضي بمديرية الصافية".

وأشارت إلى أن "العدوان شن، يوم الجمعة الماضية غارة استهدفت حديقة 21 سبتمبر -الفرقة سابقا- بمديرية معين بالعاصمة صنعاء".











