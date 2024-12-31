لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الحوثيون: العدوان الأمريكي على اليمن انتهاك سافر

04:25 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

اليمن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الناطق باسم أنصار الله (الحوثيين): إن العدوان الأمريكي على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة ومساندة فجة لإسرائيل.

وأضاف الناطق باسم الحوثيين، اليوم الثلاثاء، أن اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان وثابت في إسناد غزة.

وتابع قائلًا، "من ينشد أمن واستقرار المنطقة عليه أن يلجم إسرائيل بوقف عدوانها على غزة".

وشن شن الطيران الأمريكي البريطاني، اليوم الثلاثاء، 12 غارة جوية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة الحوثي، أن "العدوان شن 10 غارات على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة وغارتين على مجمع العرضي بمديرية الصافية".

وأشارت إلى أن "العدوان شن، يوم الجمعة الماضية غارة استهدفت حديقة 21 سبتمبر -الفرقة سابقا- بمديرية معين بالعاصمة صنعاء".





اليمن الحوثيين العدوان الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد أقل من يومين على جراحته.. لماذا غادر نتنياهو المستشفى متجاهلًا نصائح أطبائه؟

إعلان

إعلان

طريقة استخدام تطبيق "تليفوني telephony" للكشف عن جمارك الهواتف وسداد الرسوم
وفاة السيناريست الكبير بشير الديك
الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أجواء شتوية وأمطار رعدية متفاوتة الشدة