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فرنسا تقصف مواقع في سوريا لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد (فيديو)

03:34 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

فرنسا

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وكالات

أعلنت فرنسا توجيه ضربات في سوريا استهدفت مواقع لتنظيم "داعش"، وهي الضربات الفرنسية الأولى على سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل أسابيع.

وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إن الطائرات الفرنسية قصفت مواقع لـ"داعش" في سوريا.

وأضاف ليكورنو على منصة "إكس" أثناء زيارة لقوات حفظ السلام الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان: "قواتنا المسلحة لا تزال منخرطة في مكافحة الإرهاب في بلاد الشام".

وتابع: "نفذت القوات الجوية الفرنسية الأحد ضربات مستهدفة ضد تنظيم (داعش) على الأراضي السورية".

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية، قالت لـ"فرانس برس"، إن مقاتلات "رافال" الفرنسية وطائرات مسيّرة أمريكية "أسقطت 7 قنابل على هدفين عسكريين تابعين لداعش وسط سوريا".

وتنخرط فرنسا في التحالف الدولي ضد "داعش" منذ عام 2014 في العراق، وفي عام 2015 في سوريا.



فرنسا بشار الأسد وزير الدفاع الفرنسي
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