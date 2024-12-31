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اليمن: الطيران الأمريكي البريطاني يشن 12 غارة على صنعاء

03:27 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

غارة جوية

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صنعاء- (د ب أ)

شن الطيران الأمريكي البريطاني، اليوم الثلاثاء، 12 غارة جوية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة الحوثي، أن "العدوان شن 10 غارات على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة وغارتين على مجمع العرضي بمديرية الصافية".

وأشارت إلى أن "العدوان شن، يوم الجمعة الماضية غارة استهدفت حديقة 21 سبتمبر -الفرقة سابقا- بمديرية معين بالعاصمة صنعاء".

ويوم الخميس الماضي، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز بصنعاء، كما شنت غارات جوية على محطة رأس كتيب الكهربائية وميناء الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة.

وتسببت الغارات الإسرائيلية في مقتل 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين، في حين تسبب القصف على الحديدة في مقتل 3 وإصابة 10.


غارة جوية الطيران الأمريكي البريطاني اليمن
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