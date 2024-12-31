العراق يعلن تأمين الحدود المشتركة مع إيران بشكل كامل

بغداد- (د ب أ)

أعلنت قيادة حرس الحدود العراقية، اليوم الثلاثاء، تأمين الحدود المشتركة مع إيران بشكل كامل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن قائد حرس الحدود، الفريق أول محمد عبد الوهاب سكر، قوله خلال لقائه قادة حرس الحدود الإيراني، إنه "تمت التغطية الكاملة للمناطق الحدودية المشتركة مع إيران ومنع أي عمليات تهريب أو انتهاكات حدودية".

وأكد أن "حرس الحدود العراقي مستعد للتعاون مع حرس الحدود في جمهورية إيران الإسلامية لضمان حماية الحدود وتسهيل تنقل الزوار خلال أيام ذكرى أربعينية الإمام الحسين ".

وأضاف أن "هذا اللقاء الذي حضره قادة حرس الحدود من محافظات كرمانشاه، وأذربيجان الغربية، وخوزستان، وكردستان، وإيلام، يهدف إلى تعزيز مستوى التعاون ودراسة القضايا الحدودية والأمنية بين البلدين وحماية الحدود المشتركة".

وأوضح قائد حرس الحدود الإيرانية اللواء أحمد علي جودرزي، أن "قوات حرس الحدود في إيران والعراق تقوم بالعمل جنبا إلى جنب من أجل ضمان أمن شعبي البلدين".

وأشار جودرزي إلى "التعاون الجيد والعلاقات الحدودية الممتازة بين حرس الحدود في إيران والعراق"، لافتاً إلى أن "إيران تمتلك ألفا و609 كيلومترات من الحدود المشتركة مع العراق، ويتم رصد هذه الحدود المشتركة والواسعة وإدارتها بشكل جيد بفضل العلاقات والتعاون الممتاز بين حرس الحدود في البلدين".