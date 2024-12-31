إيلون ماسك يهين الرئيس الألماني على "إكس"

واشنطن/برلين- (د ب أ)

بعد إهانته المستشار الألماني أولاف شولتس، وجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إهانات للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في منشور على حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وكتب ماسك، الذي يعتبر مستشارا مقربا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على "إكس": "شتاينماير طاغية مناهض للديمقراطية! عار عليه".

وعندما سُئل مكتب الرئيس الألماني عن المنشور، قال إنه أحيط علما به لكنه لن يعلق عليه.

وأشار ماسك في تعليقه إلى منشور إحدى المؤثرات المقربات من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، والذي هاجمت فيه شتاينماير بعد أن تحدث ضد تأثيرات خارجية خلال خطابه الذي ألقاه عند إعلان حل البرلمان الاتحادي (بوندستاج) قبل بضعة أيام. وفي ذلك الخطاب تحدث شتاينماير صراحة على تأثير منصة "إكس".

وتسبب ماسك، المعروف بمنشوراته الاستفزازية عالية الانتشار على منصته، في اضطرابات في السياسة الألمانية منذ أيام. وروج مجددا في صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية لصالح انتخاب حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الانتخابات العامة المبكرة المقررة في ألمانيا في 23 فبراير المقبل.

وعقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، هاجم رئيس شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية المستشار شولتس على "إكس" وكتب بالغة الألمانية: "أولاف أحمق". ويوم أمس الإثنين كتب اسم المستشار الألماني واضعا علامات دخيلة به، معربا عن توقعه هزيمته في الانتخابات.

ويُطلق على حساب ماسك، الذي يضم أكثر من 200 مليون متابع، الآن اسم (كيكيوس ماكسيموس) "Kekius Maximus"، ويحتوي على صورة ضفدع كصورة لملفه الشخصي، ولا توجد تفسيرات بعد لإعادة التسمية أو معنى الاسم.





