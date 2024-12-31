تركيا: أكثر من 35 ألف لاجئ عادوا لسوريا منذ سقوط الأسد

إسطنبول- (د ب أ)

غادر نحو 35 ألف لاجئ سوري تركيا للعودة إلى وطنهم منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق من ديسمبر الجاري، بحسب تقديرات رسمية تركية.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، لقناة "إن تي في" التركية، إن هذا يعني أن عدد الأشخاص الذين غادروا تركيا منذ بداية ديسمبر الجاري يعادل نفس عددهم في فترة ثلاثة أشهر عادية.

واستقبلت تركيا، التي تحد سوريا من جهة الشمال، أكبر نسبة من اللاجئين من الدولة التي مزقتها الحرب.

وبحسب يرلي كايا، يعيش حاليا نحو 9 ,2 مليون لاجئ سوري في تركيا، من بينهم نحو مليون طفل ولدوا هناك.

ولا يحق لأطفال اللاجئين المولودين في تركيا الحصول على الجنسية، ولكن يتم منحهم وضع حماية مؤقت مثل آبائهم.

وواجه السوريون الذين يعيشون في تركيا ارتفاعا في الأعمال العدائية تجاههم، حيث يطالب المزيد والمزيد من الأشخاص في الحكومة والمعارضة بعودتهم إلى ديارهم.

وفر ملايين السوريين من البلاد في أعقاب الحرب الأهلية التي اندلعت عندما قمع النظام بعنف احتجاجات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية في عام 2011.

وخلال سنوات القتال المدمر التي تلت ذلك، والتي استقطبت قوى أجنبية مختلفة، تمكن الأسد من استعادة السيطرة على نحو ثلثي البلاد، قبل أن يطيح به فجأة تحالف من المتمردين بقيادة إسلاميين في 9 ديسمبر الجاري.

واحتفل السوريون في المنفى في جميع أنحاء العالم بسقوطه الأسد وبإطلاق سراح آلاف السجناء الذين كانوا قد اختفوا في سجون النظام سيئة السمعة.

ومع ذلك، رغم أن الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا تعهدت باحترام جميع الأقليات والأديان، يتبقى مشاهدة ما إذا كان السلام يمكن أن يسود في البلاد المجزأة للغاية.





