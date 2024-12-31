"مرهف أبو قصرة".. من هو وزير الدفاع السوري الجديد؟

القاهرة- مصراوي:

أعلنت القيادة العامة في سوريا، اليوم الثلاثاء، رسميًا تعيين اللواء مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة.

وأبو قصرة المعروف باسم "أبو حسن الحموي 600"، هو قيادي سوري سابق في المعارضة المسلحة، شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام.

وكان أبو قصرة، أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة "ردع العدوان" ضد النظام السوري.

وولد مرهف أبو قصرة (41 عامًا) في مدينة حلفايا بمحافظة حماة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق، وعقب الثورة السورية نزح مع أسرته إلى إدلب.

كما تولى أبو قصرة هندسة القدرات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة في الشمال السوري منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك.

ولعب دورًا مهمًا في إدارة العمليات العسكرية التي تمكنت من إسقاط نظام بشار الأسد، في 8 من ديسمبر، حسب ما أوردته شبكة "شام".

وحصل أبو قصرة على رتبة "لواء" في مرسوم أصدره القائد الجديد للإدارة في سوريا أحمد الشرع.



واستخدم أبو قصرة اسمه الحقيقي للمرة الأولى بدلًا من الاسم العسكري خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في 17 ديسمبر الجاري.

وقال خلال المقابلة إن "بناء المؤسسة العسكرية هو خطوة قادمة بالتأكيد ويجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية بما فيها الجناح العسكري للهيئة تحت هذه المؤسسة".

وأكد أن "عقلية الفصيل لا تتوافق مع عقلية الدولة" التي تعتزم السلطة الجديدة بنائها.

وعما إذا كان سيصار الى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب "بالتأكيد، سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد".

وطالب الولايات المتحدة والدول كلها "بإزالة" تصنيف الهيئة من قائمة "الإرهاب".

كما شدد على أن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ستضم إلى الإدارة الجديدة، موضحا أن "سوريا لن تتجزأ ولن توجد فيها فيدراليات".