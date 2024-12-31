الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للمجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال البيان "شنت القوات المسلحة الروسية، هذا الصباح، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت بطائرات مسيرة البنية التحتية لمطار عسكري ومؤسسة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، الذي ينتج موادا تفجيرية لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 505 عسكريين، وتم تدمير دبابة "ليوبارد"، ومركبة قتال للمشاة وعدد من المدافع".

وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 440 عسكريا، وتم تدمير 3 ناقلات جند مدرعة ومركبة قتالية، وعدد من المدافع، ومستودعين للذخيرة".

وتابع البيان "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 290 عسكريا، وتم تدمير مركبتي مشاة قتاليتين وناقلة جند مدرعة وشاحنتين صغيرتين وعدد من المدافع".

وأوضح البيان "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 160 عسكريا، وتم تدمير مركبة مشاة قتالية وعدد من المدافع ومحطة حرب إلكترونية".

وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات التخزين ونقاط المراقبة ومواقع المركبات الجوية الهجومية المسيرة، بالإضافة إلى تحشدات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 138 منطقة".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخين من طراز "هامر" و7 صواريخ من طراز "هيمارس" و103 طائرات مسيرة أوكرانية".

وأشار البيان إلى أن "قوات أسطول البحر الأسود دمرت 8 زوارق مسيرة".