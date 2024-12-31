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مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في سوريا

12:56 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

اللواء مرهف أبو قصرة

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وكالات

أعلنت القيادة العامة في سوريا، اليوم الثلاثاء، رسميًا تعيين اللواء مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة.

وكان أبو قصرة قد تولى منصب القائد العسكري في هيئة تحرير الشام، إذ كان من أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي تمكنت في 8 من ديسمبر من إسقاط نظام بشار الأسد.

ويعرف وزير الدفاع الجديد الذي ولد في مدينة حلفايا في محافظة حماة، بلقب "أبو حسن الحموي" وكذلك "أبو الحسن 600".

سوريا مرهف أبو قصرة هيئة تحرير الشام نظام بشار الأسد بشار الأسد محافظة حماة
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