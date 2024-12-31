بقيمة 25 مليون جنيه.. ضبط 270 كيلو فضة في حملة تموينية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت إدارة التفتيش الفني بوزارة التموين والتجارة الداخلية 270 كيلو جرامًا من المشغولات الفضية غير المدموغة بقيمة 25 مليون جنيه مصري في حملة مكثفة بمحافظة الإسكندرية استهدفت التجار المتعاملين في مجال الفضة.

جاءت الحملة التي نفذتها إدارة التفتيش الفني في الإسكندرية بالتنسيق بين وزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بهدف تشديد الرقابة على الأسواق وضبط عمليات التلاعب في مجال المشغولات الفضية؛ وتعزيز دور الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات الفضية تزن حوالي 270 كيلوجرامًا، تبين أنها مخالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث كانت غير مدموغة وجرى تهريبها إلى الأسواق المصرية، وتُقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 25 مليون جنيه مصري.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من عمليات الغش والتلاعب، إلى جانب الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان تداول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية والقوانين المعمول بها.

ودعت وزارة التموين جميع التجار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتؤكد استمرار حملاتها الرقابية في جميع المحافظات لضمان حماية الأسواق والمواطنين من أي ممارسات غير قانونية.