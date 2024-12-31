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"مش ماشي".. نجيب ساويرس ينتقد تصريحات الشرع بشأن مدة الانتخابات في سوريا

12:25 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

نجيب ساويرس

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وكالات

استنكر رجل الأعمال نجيب ساويرس تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بشأن مهلة كتابة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية، وفسرها بأن الشرع لن يغادر السلطة.

وقال ساويرس في حسابه على منصة "إكس" مساء اليوم الإثنين، ردا على أحد المتابعين: "أتفق معاك تصريح تلات سنين لكتابة الدستور يترجم إلى أنا مش ماشي للأربع سنين الجايين".

وأضاف رجل الأعمال المصري، أن "الدستور يخلص في 6 أشهر والانتخابات سنة بالكتير".

وكان الشرع قد أكد أنه لا يعتبر نفسه محرر البلاد، مشيرًا إلى أن تنظيم انتخابات في البلاد قد يستغرق 4 سنوات.

نجيب ساويرس الانتخابات في سوريا سوريا
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