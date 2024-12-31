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طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريًا بمحرك واحد (فيديو)

11:53 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

طائرة ركاب

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وكالات

هبطت طائرة ركاب روسية اضطراريًا، أمس الاثنين، عقب تعطل أحد محركاتها أثناء الرحلة، ما أثار حالة من القلق والذعر بين الركاب وطاقم الطائرة.

وبعد ظهر أمس الإثنين بالتوقيت المحلي لروسيا، قامت طائرة ركاب من طراز An-24 التابعة لشركة UTair بهبوط اضطراري في منطقة يامال- نينيتس.

وكانت الرحلة على وشك الوصول، عندما تعطل المحرك الموجود على متن الطائرة، وخلال اقتراب الهبوط، تعطل المحرك الأيمن للطائرة.

وبعد دقائق قليلة، هبطت الطائرة بسلام، ولم يصب أحد بأذى.

تم تعليق الطائرة An-24 من الرحلات الجوية، بينما تأخرت رحلة العودة لساعات عدة أثناء انتظار وصول طائرة أخرى.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة هبوط الطائرة إلى الأرض والتي بدت في حالة من عدم الاستقرار.

يشار إلى أن طائرة ركاب تحطمت في مطار بجنوب غرب كوريا الجنوبية، إذ هبطت على المدرج قبل أن تشتعل فيها النيران، ما أسفر عن مصرع جميع ركابها باستثناء اثنين.

طائرة ركاب روسية هبوط اضطراري
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