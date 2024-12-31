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إدارة العمليات العسكرية تعلن حظر تجوال على مدينة تلبيسة بريف حمص

11:50 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

حمص

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وكالات

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حظر التجوال في تلبيسة بريف حمص، حسب ما أوردته وسائل إعلام سورية.

وأكدت السفارة الأمريكية في دمشق، اليوم الثلاثاء، ضرورة منع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا.

وقالت السفارة في بيان، نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى حماية المواطنين الأمريكيين والتأكد من مصير الأمريكيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.

كما شددوا على مواصلة القتال ضد داعش وتمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.

حمص حظر تجوال مدينة تلبيسة
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