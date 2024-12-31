ميشال عون: على حزب الله تسليم سلاحه للشرعية

وكالات

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، أن حزب الله اللبناني يجب أن يسلم سلاحه للشرعية، موضحًا أنه ما من بلد يعيش بشرعيتين.

وقال ميشال عون خلال مقابلة مع "OTV": إن دخول الحرب قسّم البلاد معنويا، لكن حتى غير الموافقين على الحرب قاموا بواجباتهم الاجتماعية والإنسانية، وهذا مهم للوحدة الوطنية".

ولفت الرئيس اللبناني السابق، إلى أنه كان ضد الحرب وشرح الأسباب، مضيفًا بالقول: "لكن لا أحاسب وأرفض الشماتة فهذه تربيتي وأخلاقي، وأنصح الجميع بذلك لأن ما أسمعه أحيانا غير مقبول".

وعن إقامة شريط أمني جديد في لبنان، لفت إلى أنه "يحكى بمنطقة عازلة ولكن ما يقام ليس منطقة عازلة بل أكثر على ما يبدو، وكل ما تريده إسرائيل تقوم به وهو غير وارد في الاتفاق".

وشدد عون على أنه "إذا استمرت الأوضاع كما هي فمصير اتفاق وقف النار ذاهب إلى المجهول، إذ إن ما يجري غير طبيعي ومن يتحمل المسؤولية هو من يقوم بالممارسات الخاطئة وعدم فعالية المراقبين بسبب الانحياز".





