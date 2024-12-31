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السفارة الأمريكية في دمشق: يجب منع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا

11:21 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

السفارة الأمريكية في دمشق

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دمشق- (د ب أ)

أكدت السفارة الأمريكية في دمشق، اليوم الثلاثاء، ضرورة منع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا.

وقالت السفارة في بيان، نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى حماية المواطنين الأمريكيين والتأكد من مصير الأمريكيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.

كما شددوا على مواصلة القتال ضد داعش وتمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.

السفارة الأمريكية في دمشق إيران سوريا
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