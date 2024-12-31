طبيب نتنياهو يكشف حقيقة إصابته بالسرطان

وكالات

كشف طبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل حالته الصحية، بعدما خضع لجراحة استئصال البروستاتا.

وقال رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى "هداسا" في القدس عوفر غوفريت، أمس الإثنين: إن العملية "سارت كما هو مخطط لها"، مؤكدًا أنه "لا يوجد اشتباه في إصابته بالسرطان".

وبقي نتنياهو في المستشفى حتى الثلاثاء، بعد أن خضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا مساء الأحد.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أنه من المرجح أن يبقى رئيس الوزراء في المستشفى ليلة الثلاثاء أيضا، إذ قالت المستشفى الأحد إنه سيقضي عدة أيام تحت المراقبة.

وكان مكتب نتنياهو، قد أعلن بعد الجراحة، أنه نقل إلى جناح تعافي محصن تحت الأرض في مستشفى "هداسا"، بسبب مخاوف من أنه قد يستهدف بنيران الصواريخ أو القذائف أثناء الحرب الجارية.

وفيما سبق أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، إصابته بسرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة.