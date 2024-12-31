الجيش اللبناني يتخذ تدابير أمنية استثنائية ليلة رأس السنة

بيروت- (د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن تدابير أمنية ليلة رأس السنة، محذرا مطلقي النار من الملاحقة القانونية

وقالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم: "باشرت وحدات الجيش تعزيز الإجراءات الأمنية ضمن إطار مهماتها العملانية، وتنفيذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة عيد رأس السنة، بهدف حماية المناطق والمَرافق السياحية والتجارية وتأمين حركة المواطنين".

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى "التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة حفاظًا على السلامة العامة ومنعًا لوقوع إشكالات"، محذرة من "مغبة إطلاق النار لما يشكله من خطر على أرواح المواطنين وتهديد للسلامة العامة".