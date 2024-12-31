الرئيس الإيراني: يمكن إدارة كل التحديات القادمة باتباع سياسات قائد الثورة

طهران- (د ب أ)

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنه من الممكن إدارة كل التحديات القادمة "من خلال وحدة وتكاتف السلطات الثلاث، وإتباع سياسات قائد الثورة الاسلامية"، بحسب ما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الثلاثاء.

وأوضح بزشكيان في مقابلة أجراها مع الموقع الاعلامي لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، لقاءاته المنتظمة مع قائد الثورة الإسلامية وتفاصيل لقاء أمس الاثنين، وقال إن "أهم هاجس هو السعي لحل المشاكل المعيشية للمواطنين، والبت بمراقبة الأسعار واجتثاث الفقر وتطبيق العدالة الاجتماعية".

واعتبر الرئيس الإيراني التنسيق مع قائد الثورة "أساسا لتعزيز الوفاق الداخلي"، وقال إن "هذه اللقاءات لا تعزز الوحدة بين السلطات فحسب، بل تسهل أيضا حل الكثير من مشاكل البلاد".

وبين أن أهم ما ركز عليه الاجتماع الأخير هو السيطرة على التضخم وترشيد الدعم الحكومي، وقال إن "هدفنا هو إيصال الدعم إلى المستهلك النهائي، وفي هذا الصدد تم تشكيل فرق لمراجعة التوجهات الحالية".

وأوضح بزشكيان أن "أحد أهم محاور اجتماعه الأخير مع قائد الثورة كان تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والمستقلة، وأكد أن التعاون الاقتصادي مع هذه الدول يمكن أن يساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتجارة".

وفي ختام حديثه أكد الرئيس الإيراني على أهمية الوحدة والوفاق الداخلي، وقال: "إذا أيقن الناس أن الحكومة تسعى لحل مشاكلهم، فلن يتمكن أي عدو من الإضرار بالبلاد، وإن الوحدة بين السلطات الثلاث واتباع سياسات قائد الثورة من شأنهما إدارة كل التحديات المقبلة."