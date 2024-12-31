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مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة في حادث مروع على صحراوي سوهاج

10:07 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

انقلاب سيارة ملاكي - ارشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي صيدلي وحماته مصرعهما وأصيب 3 آخرين من أسرتهما، بكسور وجروح، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانقلاب سيارة ووجود متوفيين ومصابين على الطريق الصحراوي الغربي بجرجا.

تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "أحمد. ع" 43 عامًا صيدلي اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة مصرع قائد السيارة، ووالدة زوجته "نعمة. ن" 62 عامًا ربة منزل، وإصابة زوجة قائد السيارة "أسماء. س" 40 عامًا ربة منزل، ووالدها "سليم. ع" 72 عامًا بالمعاش، نجل قائد السيارة "ياسين" 14 عامًا طالب، بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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