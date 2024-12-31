مقتل شخصين في هجوم لمسلحين على مركز أمني بشمال غرب باكستان

بيشاور- (أ ب)

قال مسؤولون إن مسلحين ببنادق هجومية نفذوا هجوما استهدف مركزا أمنيا شمال غربي باكستان، المضطرب، صباح اليوم الثلاثاء ، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومدني.

وقال مسؤول الشرطة المحلية عبد الله خان إن ضابطا آخر أصيب في الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش درابان، في منطقة ديرا إسماعيل خان، بإقليم خيبر بختونخوا، مضيفا أن المدني كان موظفا بإدارة الجمارك.

وأفاد أيضا بأن قوات الأمن ردت بإطلاق النار، وبأن "مجموعة من المسلحين" فروا من موقع الحادث.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، عن الهجوم لكن أصابع الاتهام تشير إلى حركة طالبان باكستان التي غالبا ما تستهدف قوات الأمن في أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق القبلية السابقة بشمال غرب البلاد، المتاخم لحدود أفغانستان.

وكثفت قوات الأمن عملياتها، التي تستند إلى معلومات استخباراتية، ضد حركة طالبان باكستان، والتي شجعها استيلاء طالبان الأفغانية على السلطة في أفغانستان في عام 2021.

يشار إلى أن طالبان باكستان هي جماعة منفصلة عن طالبان الأفغانية، ولكنها حليف وثيق لها.