إصابة مستوطنة إسرائيلية خلال فرارها من صواريخ الحوثيين (فيديو)

وكالات

ذكرت مصادر في الإسعاف الإسرائيلي أن مستوطنة أصيبت بجروح بعد أن صدمتها سيارة في منطقة "أيالون" خلال هروبها إلى الملاجئ البارحة فرارا من الهجوم الصاروخي اليمني على تل أبيب.

وأعلن الحوثيون -صباح اليوم الثلاثاء- أنهم قصفوا مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي، كما استهدفوا محطة كهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي أيضا.