إصابة مستوطنة إسرائيلية خلال فرارها من صواريخ الحوثيين (فيديو)
10:04 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
وكالات
ذكرت مصادر في الإسعاف الإسرائيلي أن مستوطنة أصيبت بجروح بعد أن صدمتها سيارة في منطقة "أيالون" خلال هروبها إلى الملاجئ البارحة فرارا من الهجوم الصاروخي اليمني على تل أبيب.
وأعلن الحوثيون -صباح اليوم الثلاثاء- أنهم قصفوا مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي، كما استهدفوا محطة كهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي أيضا.
متداول .. لحظة هروب المستوطنين في مطار بن غوريون بسبب القصف الصاروخي من اليمني. pic.twitter.com/zKSG9KepcA— القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 31, 2024
فيديو قد يعجبك: