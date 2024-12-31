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قوات الاحتلال تقتحم بلدات بالضفة وتهدم مباني سكنية

09:40 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات اقتحام في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة -بينها نابلس ومخيم شعفاط في القدس المحتلة- واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين.

وقالت إن قوات الاحتلال أقدمت على هدم بعض المنازل في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوة إسرائيلية ترافقها جرافة ضاحية السلام شمال شرق القدس.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية نابلس مخيم شعفاط المواطنين الفلسطينيين
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