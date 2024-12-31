"فورد الأمريكية" تعلن اختراق حسابها على "إكس" بمنشورات عن إسرائيل وفلسطين

وكالات

أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد، اليوم الثلاثاء، أن حسابها على منصة "إكس" قد تم اختراقه بنشر منشورات تشير إلى إسرائيل وفلسطين.

وكتبت الشركة على منصة إكس: "تم اختراق حسابنا على إكس لفترة وجيزة، وتم نشر 3 منشورات غير مصرح بها من قبل فورد"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت: "هذه المنشورات لا تمثل آراء شركة فورد موتور، وفورد ومنصة إكس تحققان في هذا الاختراق".

وتم حذف المنشورات منذ ذلك الحين، لكن تم تداول لقطات للمنشورات المحذوفة من قبل مستخدمين في التعليقات على منشور "فورد".

ووفقا للصور المتداولة، تضمنت المنشورات المحذوفة العبارات التالية: "الحرية لفلسطين"، "إسرائيل دولة إرهابية"، و"كل العيون على غزة".

ولدى الشركة المصنعة للسيارات، التي يقع مقرها في ولاية ميشيجان الأمريكية، حوالي 1.5 مليون متابع على منصة "إكس".