أول رد من الصين على اتهامها بتنفيذ هجمات سيبرانية ضد إحدى الوزارات الأمريكية

وكالات

قال المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن ليو بنج يوي، إن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن استخدام الأمن السيبراني لتوجبه التهم زورا للصين بهدف تشويه سمعتها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "الصين ترفض بشدة الهجمات الأمريكية ضدها والي تشهر بسمعتها كدولة دون أي أساس واقعي".

وشدد على أن الصين نفسها هدف للهجمات السيبرانية الدولية وهي تعارض بشكل مستمر جميع أشكال الهجمات الإلكترونية وتكافحها بفعالية.

وتابع: "يجب على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين والتشهير بها، والتوقف عن نشر جميع أنواع المعلومات المضللة حول ما يسمى بتهديدات القرصنة الصينية".

وأعرب يوي عن أمله في أن تتخذ الأطراف المعنية نهجا مهنيا ومسؤولا في تقييم الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني، وأن تستند استنتاجاتها إلى أدلة كافية بدلا من الافتراضات والاتهامات التي لا أساس لها.

جاء ذلك عقب اتهام وزارة الخزانة الأمريكية الصين بتنفيذ هجوم سيبراني ضد أنظمتها، حيث أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن هاكرز يقال إنهم على صلة بالصين شنوا هجوما سيبرانيا على الأنظمة الالكترونية للوزارة.

وقالت الصحيفة، يوم الاثنين، إنها اطلعت على رسالة من وزارة الخزانة إلى الكونجرس الأمريكي، جاء فيها أن شركة BeyondTrust المتعاقدة مع الوزارة أبلغتها باختراق هاكرز لبعض الأنظمة التابعة للوزارة ووصولهم إلى وثائق معينة.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت الصين في الفترة الأخيرة بشن هجمات سيبرانية على مواقع البنية التحتية الأمريكية، بما في ذلك اعتراض مكالمات هاتفية لبعض الساسة الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب.