الدفاع المدني في غزة: تلقينا مئات الاستغاثات من نازحين غمرت الأمطار خيامهم

وكالات

قال الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى مئات اتصالات الاستغاثة من النازحين الذين غمرت مياه الأمطار خيامهم وأماكن إيوائهم يناشدون بإنقاذ أطفالهم.

وأشار الدفاع المدني في بيان له، أنه منذ أمس نتلقى اتصالات استغاثة كثيرة من مواطنين نازحين تعرضت خيامهم ومنازلهم المدمرة إلى غمر مياه الأمطار، وفقا لما ذكرته الغد.

وأضاف: "لا تستطيع طواقمنا سوى إخلاء المواطنين من أمكان إيوائهم المتضررة إلى أماكن أخرى تكون في الأغلب غير صالحة للإيواء، ويبقون في العراء تحت المطر والبرد القارس".

وناشد الدفاع المدني بقطاع غزة أصحاب الضمائر الحية التداعي لإنقاذ هذه العائلات، ومساعدتها في الانتقال إلى أماكن إيواء مناسبة تقيهم من مياه الأمطار، خاصة النازحين في مخيمات وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس ورفح وغربي دير البلح.

وترسم العواصف وقسوة الشتاء مأساة لاإنسانية للتطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث يواصل برد الشتاء الفتك بالفلسطينيين داخل خيام نزوحهم.