رفع ضريبة الوقود في تركيا 6% للسيطرة على التضخم

وكالات

فرضت تركيا زيادة ضريبية بنسبة 6% على الوقود، الثلاثاء، بعد أن قال وزير المالية في بداية الأسبوع، إن الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ لن تؤثر على هدف الحكومة بالنسبة للتضخم.

وأفاد مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، أنه تم رفع ضريبة الاستهلاك الخاصة لكل لتر من الوقود بنحو 6%، وفقا لسكاي نيوز.

ويتم تعديل ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود كل 6 أشهر على أساس مؤشر أسعار المنتجين.

وعادة ما يكون للضرائب على الوقود تأثير كبير على التضخم.

لكن وزير المالية محمد شيمشك، قال الأحد، إن الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ في 2025 ستتم بطريقة لا تؤثر على توقعات التضخم في البلاد خلال العام.

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 47.1% في نوفمبر، وهو أعلى من المتوقع لكنه عند أدنى مستوى منذ منتصف عام 2023.

وتوقع استطلاع تراجع التضخم إلى 26.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2025 أي أنه سيكون أعلى من توقعات البنك المركزي البالغة 21%.