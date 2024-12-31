لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رفع ضريبة الوقود في تركيا 6% للسيطرة على التضخم

07:04 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

فرضت تركيا زيادة ضريبية بنسبة 6% على الوقود، الثلاثاء، بعد أن قال وزير المالية في بداية الأسبوع، إن الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ لن تؤثر على هدف الحكومة بالنسبة للتضخم.

وأفاد مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، أنه تم رفع ضريبة الاستهلاك الخاصة لكل لتر من الوقود بنحو 6%، وفقا لسكاي نيوز.

ويتم تعديل ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود كل 6 أشهر على أساس مؤشر أسعار المنتجين.

وعادة ما يكون للضرائب على الوقود تأثير كبير على التضخم.

لكن وزير المالية محمد شيمشك، قال الأحد، إن الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ في 2025 ستتم بطريقة لا تؤثر على توقعات التضخم في البلاد خلال العام.

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 47.1% في نوفمبر، وهو أعلى من المتوقع لكنه عند أدنى مستوى منذ منتصف عام 2023.

وتوقع استطلاع تراجع التضخم إلى 26.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2025 أي أنه سيكون أعلى من توقعات البنك المركزي البالغة 21%.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تركيا رفع أسعار الوقود رفع أسعار الوقود في تركيا الوقود في تركيا التضخم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رغم إعلان وقف إطلاق النار.. اشتباكات مستمرة بين "قسد" وفصائل موالية لتركيا في سوريا

إعلان

إعلان