لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

منذ بدء الهجوم البري.. 395 جنديا حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

06:57 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة 8 آخرين، خلال معارك شمالي قطاع غزة، أمس الإثنين، إذ أن الجندي هو الرقيب أورييل بيرتس، 23 عاما، من كتيبة نيتسح يهودا.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش، تعرض الجنود، الذين كانوا داخل مبنى في بيت حانون شمالي غزة، إلى نيران مضادة للدبابات، وفقا لسكاي نيوز.

وأدى الهجوم إلى مقتل جندي وإصابة 8، من بينهم 3 في حالة خطيرة.

وبالتالي ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في غزة وفي العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 395 قتيلا.

الجيش الإسرائيلي الهجوم البري في غزة قتلى الجيش الإسرائيلي فلسطين جيش الاحتلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رفع ضريبة الوقود في تركيا 6% للسيطرة على التضخم

إعلان

إعلان