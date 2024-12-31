منذ بدء الهجوم البري.. 395 جنديا حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة 8 آخرين، خلال معارك شمالي قطاع غزة، أمس الإثنين، إذ أن الجندي هو الرقيب أورييل بيرتس، 23 عاما، من كتيبة نيتسح يهودا.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش، تعرض الجنود، الذين كانوا داخل مبنى في بيت حانون شمالي غزة، إلى نيران مضادة للدبابات، وفقا لسكاي نيوز.

وأدى الهجوم إلى مقتل جندي وإصابة 8، من بينهم 3 في حالة خطيرة.

وبالتالي ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في غزة وفي العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 395 قتيلا.