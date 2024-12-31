سرقوا وثائق حساسة.. قراصنة صينيون يخترقون وزارة الخزانة الأمريكية

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن هاكرز يقال إنهم على صلة بالصين شنوا هجوما سيبرانيا على الأنظمة الالكترونية لوزارة الخزانة الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت الصحيفة، أنها اطلعت على رسالة من وزارة الخزانة إلى الكونجرس الأمريكي، جاء فيها أن شركة BeyondTrust المتعاقدة مع الوزارة أبلغتها باختراق هاكرز لبعض الأنظمة التابعة للوزارة ووصولهم إلى وثائق معينة.

ويشار في الرسالة إلى أنه بعد الاختراق تم فصل المنظومة الالكترونية المتضررة عن الشبكة العامة.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الهاكرز لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أنظمة الخزانة في الوقت الراهن.

وتتعاون وزارة الخزانة مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في التحقيق في الحادث.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت الصين في الفترة الأخيرة بشن هجمات سيبرانية على مواقع البنية التحتية الأمريكية، بما في ذلك اعتراض مكالمات هاتفية لبعض الساسة الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الهجمات نفذت من قبل جماعة Salt Typhoon للهاكرز، التي يزعم أنها على صلة بالحكومة الصينية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين نفت باستمرار صحة الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السيبرانية على المؤسسات والشركات الأمريكية.